Elinde havai fişek patlatan adam az kalsın yanıyordu

Ankara'nın Mamak İlçesinde bir düğünde yaşanan olayda, bir kişi havai fişek kutusu elindeyken ateşletti. Havai fişeklerler adamın elinde bir bir patlamaya başladı. Bu sırada elindeki kutununun kontrolünü yitiren adam yanma tehlikesi yaşadı. Aynı zamanda düğünde olanlarda büyük tehlike atlattı. (İHA)

