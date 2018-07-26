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Elinde havai fişek patlatan adam az kalsın yanıyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Başkent'te bir düğün sırasında havai fişekleri elinde patlatmaya çalışan kişi az kalsın yanıyordu.

Ankara'nın Mamak İlçesinde bir düğünde yaşanan olayda, bir kişi havai fişek kutusu elindeyken ateşletti. Havai fişeklerler adamın elinde bir bir patlamaya başladı. Bu sırada elindeki kutununun kontrolünü yitiren adam yanma tehlikesi yaşadı. Aynı zamanda düğünde olanlarda büyük tehlike atlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara düğün havai fişek

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