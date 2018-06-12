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Elindeki yavru kurtla insanlık dersi veren adam

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

Elindeki yavru kurtla insanlık dersi veren adam.

Elindeki yavru kurtla kamera karşısına geçen, hayvan sevmenin ne demek olduğunu ortaya koyan ve hayvan katliamına tepki gösteren adam, verdiği insanlık dersiyle izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Görüntü sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kürt Kangal insanlık dersi

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