Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

Edinilen bilgiye göre, olay Foça ilçesi İngiliz Burnu mevkiinde meydana geldi. Emekli Albay, yanında eşiyle birlikte seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın içerisindeki iki kişiyle yol tartışmasına girdi. Sözlü tartışma biranda büyüdü. Emekli Albay, aracından beylik tabancasını alırken, diğer iki kişi de ellerine birer sopa aldı. Bu sırada gerginlik iyice artınca iki kişi, elindeki sopayla yavaş yavaş yaşlı albayın üzerine yürüdü.
ÖNCE HAVAYA SONRA YERE ATEŞ ETTİ
Bu sırada emekli albay, önce havaya, sonrada üç el yere doğru ateş etti. Albayın ateş etmesine rağmen iki kişi yine Albay'ın üzerine doğru koştu. Bu sırada ise yaşlı adam, üzerine koşan iki kişiden birini silahıyla vurarak yaraladı. Yaralan kişi, vurulmanın etkisiyle yere düştü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Tüm bu anlara ilişkin yaşananlar ise kavgayı gören bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, vurulan adamın yere düştükten bir süre sonra ayağa kalktığı görülüyor. Yine yaralı adamın daha sonrada ayağa kalkar kalkmaz tişörtünü çıkardığı, ardından da aracının arkasına yarasını tutarak oturduğu kaydediliyor. Omzundan vurulan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, albayın ise gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)
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