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Enflasyonun değersiz hale getirdiği paraları sokağa saçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 07:48 | Son Güncelleme

Ekonomik çöküntü yaşayan Venezuela'da değersiz olan paraları sokaklara saçan adamın görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Kağıttan bile daha değersiz olan Venezuela para birimi Bolivar, kaybettiği değer sonrasında ortaya ilginç görüntüler çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir adam yolda ilerlerken bir kasa dolusu parayı sokağa saçıyor. Meraklı bakışlarla adamı izleyen halk paraları almak için yarışmıyor bile. Enflasyon kaynaklı ciddi seviyede değer kaybeden Venezuela para birimi, bu videodaki gibi çeşitli protestolara sahne oluyor.

Enflasyon nedeniyle değer kaybı yaşayan parada, 4 dolar karşılığında Venezuelalılar tam bir çuval para alıyor. Verilen kaba bilgilere göre bir tomar para ile şu anda kahve alan Venezuelalılar, aynı paraya 15 yıl önce ev alabiliyorlardı.

'Hiperenflasyon' olarak adlandırılan bu maddi çöküşle boğuşan Venezuela'da asgari ücretin yüzde 95 arttığı açıklanmıştı. Yaşanan durumu protesto edenler de sosyal medyada bu şekilde görüntülerle gündeme gelmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Enflasyon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2000lern türkiyesi. ekmek 300.000 tl. 22 batık banka, bomboş devlet kasası, imf den borcla ödenen maaşlar. %300 faiz oranları, %6000 enflasyon. asgari ücret 300milyon = 130 litre benzin müdür kılıcdarın sgk yı bitirişi, milyonlarca dolar rant vurgun vsvs. devlet soyup soğana çevrildiği yıllar. o günlere tekrar dönmek isteyenler hala var malesef. allah cc. bir daha fırsat vermesin müslüman türkiye düşmanlarına.
bu habere ne gerek var bizimkiler ders almaz zaten! Akp den öncesini de biliyor bu millet ama tek dertleri islam olmuş. Hem çok gelişmedik diye ağlarlar hem de çok gelişmiş ülkelerin refah düzeyinde yaşamak isterler.
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