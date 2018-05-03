Enflasyonun değersiz hale getirdiği paraları sokağa saçtı

Kağıttan bile daha değersiz olan Venezuela para birimi Bolivar, kaybettiği değer sonrasında ortaya ilginç görüntüler çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde bir adam yolda ilerlerken bir kasa dolusu parayı sokağa saçıyor. Meraklı bakışlarla adamı izleyen halk paraları almak için yarışmıyor bile. Enflasyon kaynaklı ciddi seviyede değer kaybeden Venezuela para birimi, bu videodaki gibi çeşitli protestolara sahne oluyor.
Enflasyon nedeniyle değer kaybı yaşayan parada, 4 dolar karşılığında Venezuelalılar tam bir çuval para alıyor. Verilen kaba bilgilere göre bir tomar para ile şu anda kahve alan Venezuelalılar, aynı paraya 15 yıl önce ev alabiliyorlardı.
'Hiperenflasyon' olarak adlandırılan bu maddi çöküşle boğuşan Venezuela'da asgari ücretin yüzde 95 arttığı açıklanmıştı. Yaşanan durumu protesto edenler de sosyal medyada bu şekilde görüntülerle gündeme gelmeye devam ediyor.
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