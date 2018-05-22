Engelli kuzunun yürüteç mutluluğu

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan ve başta sokakta yaşayanlar olmak üzere engelli hayvanlar için kendi imkanlarıyla her türlü malzemeden yürüteç ve protez ayak yapan Hasan Kızıl (23), bu kez kolları sakat bir kuzu için sıvadı.

Kızıl, yaptığı yürüteci kendi elleriyle arka ayaklarından sakat olan kuzuya taktı. Kuzu ise yürütecine kavuşur kavuşmaz annesine koştu. Kızıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu anlar izlenme rekoru kırdı. (İHA)

