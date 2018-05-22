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Engelli kuzunun yürüteç mutluluğu

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan ve sokaklarda bulduğu sakat hayvanlara protez ve yürüteç yaparak umut olan Hasan Kızıl, bu kez engelli bir kuzu için yürüteç yaptı. Kuzu, yürüteç takılır takılmaz annesine koştu.

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan ve başta sokakta yaşayanlar olmak üzere engelli hayvanlar için kendi imkanlarıyla her türlü malzemeden yürüteç ve protez ayak yapan Hasan Kızıl (23), bu kez kolları sakat bir kuzu için sıvadı.

Kızıl, yaptığı yürüteci kendi elleriyle arka ayaklarından sakat olan kuzuya taktı. Kuzu ise yürütecine kavuşur kavuşmaz annesine koştu. Kızıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu anlar izlenme rekoru kırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuzu yürüteç engelli

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