Engelli öğrencisiyle ip atlayan öğretmen

Engelli öğrencisine ip atlatarak mutluluğuna mutluluk katan koca yürekli öğretmen, izleyenlerin büyük takdirini topladı. Aksaray Kamber Gülüzar Demir İlkokulu'nda bir öğretmen engelli öğrencisini tutarak onunla birlikte ip atlıyor.
Videonun sonunda düşüncesi sorulan öğrenci de gözlerinin içi gülerek "çok güzel bir duyguydu" diyor. İşte sosyal medyada beğeniyle izlenen o video.
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