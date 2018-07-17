Engelli şahıs kavgaya motosikletle daldı

Olay, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 ekiplerine, hasta almaya giderken hasta yakınları tarafından "geç kaldınız" denilerek tepki gösterildi. Hasta 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne getirilirken hastaneyi basan hasta yakınları burada hastane çalışanlarına tekme tokat saldırdı. Hastaneye saldıranlar arasında engelli bir şahsın motosikletiyle hastaneye girmesi dikkat çekti. Yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)



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