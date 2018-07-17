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Engelli şahıs kavgaya motosikletle daldı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hasta yakınları doktor ve çalışanlara saldırdı. Olay sırasında hasta yakınlarından engelli bir kişinin motosikletiyle hastaneye dalması pes dedirtti.

Olay, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 ekiplerine, hasta almaya giderken hasta yakınları tarafından "geç kaldınız" denilerek tepki gösterildi. Hasta 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne getirilirken hastaneyi basan hasta yakınları burada hastane çalışanlarına tekme tokat saldırdı. Hastaneye saldıranlar arasında engelli bir şahsın motosikletiyle hastaneye girmesi dikkat çekti. Yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kavga

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