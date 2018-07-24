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Erdoğan'ın afişini gören çocuk ‘dede’ diyerek elinden öptü

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Hatay’da yolda yürürken billboarddaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını gören çocuk, 'dede' diyerek Erdoğan'ı elinden öptü.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi üzerinde ailesiyle yürürken yol üzerinde asılı olan billboard üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişini gören ve ‘dede’ diye seslenerek yanına giden 4 yaşlarındaki çocuklardan biri, afişteki Erdoğan'ı elinden öptü.

Çocuğun ailesi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. (İHA)

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