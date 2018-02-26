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Erimiş çelik kazanından saniyelerle kurtulan işçi kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2018 10:55 | Son Güncelleme

Erimiş çelik kazanından saniyelerle kurtulan işçi saniye saniye kameraya yansıdı.

İran'da bir işçi fabrikada meydana gelen inanılmaz kazadan saniyelerle böyle kurtuldu. Dev kazanın yere devrildiği alanda kimsenin olmaması büyük bir felaketi önledi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN erimiş çelik kazanı

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