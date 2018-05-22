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Erzurum'da yoldaki göçük otomobili böyle yuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Erzurum'da sağanak yağış nedeniyle Çaykara Caddesi'ndeki karayolunda göçük meydana geldi. Oluşan dev çukurun içerisine düşen park halindeki otomobil gözden kayboldu.

Erzurum' da ani bastıran sel merkez Yakutiye ilçesinin Çaykara caddesinde göçüğe neden oldu üzerindeki park halinde bulunan otomobili yuttu. O anlar böyle görüntülendi. Bölgeye çok saylıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Ayrıca yağan yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. Göle dönen cadde ve sokaklarla vatandaşlar güçükle yürüyebildi.

Yağmur suyu, doğal gaz, enerji, iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana gelen çökmenin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Git gide büyüyen çukur nedeniyle araç, bir anda gözden kayboldu. İtfaiye ve polis ekipleri, yolu güvenlik şeridine alıp trafiğe kapattı. Diğer park halindeki araçların da açılan çukur içerine düşmemesi için polis anons yaptı.

Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise bu anları cep telefonları kaydetmek isterken polise zor anlar yaşattı. Göçük anında otomobil içerisinde birinin olmaması olası bir faciayı önledi. Oluşan dev çukurun büyümesi çevredeki binaları da tehdit etti. Sele neden olan yağış nedeniyle vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar dizlerine kadar suya battı.

Öte yandan Meteoroloji, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak yağış ve dolu nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sağanak çukur göçük

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