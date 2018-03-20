HABER

Eşekle konuşan adam şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

Bir anda eşeğe bağırmaya başlayan adama cevap veren eşek izleyenleri güldürdü.

Çobanlık yapan adam bir anda eşeğe bağırmaya başlıyor. Adama cevap veren eşek ise görenleri şaşkına çeviriyor. Diyalog şeklinde geçen konuşma sosyal medyada günün konusu oldu.

Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çoban eşek sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şirket CEO'su çelik yeleği böyle test etti

Şirket CEO'su çelik yeleği böyle test etti

Yük gemilerinin çarpışması böyle görüntülendi

Yük gemilerinin çarpışması böyle görüntülendi

Hurdaya dönen arabadan burunları bile kanamadan çıktılar

Hurdaya dönen arabadan burunları bile kanamadan çıktılar

Şifa dağıtan adamın cin çıkarma görüntüleri şaşkına çevirdi

Şifa dağıtan adamın cin çıkarma görüntüleri şaşkına çevirdi

İki hafta göremediği dostunu gören köpekten muhteşem karşılama

İki hafta göremediği dostunu gören köpekten muhteşem karşılama

Kafası bidona sıkışan keçi kurtarıldı

Kafası bidona sıkışan keçi kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.