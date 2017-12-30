Esenler’de vatandaşlar hırsızı yakaladı suçunu itiraf ettirdi

Esenler’de bir mahalleye dadanan hırsız, vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakinlerinden iki kişi yolda gittikleri sırada hırsızı tanıyarak kısa bir süre takip etti. Hırsızın elinde telefonunu gören vatandaş, polis taklidi yaparak şüpheliyi yakaladı. Taklit yapan iki kişi, polis merkezine gidiyoruz diyerek otomobile aldıkları hırsıza suçunu itiraf ettirdi. Sahte gözyaşı döken hırsız ‘Sürekli yaptığım bir şey değil ne olur affet beni abi, çok pişmanım. GBT’me bakın sürekli yapmıyorum. Özür dilerim abi beni affet ellerinden öperim’ diyerek kendisini acındırmaya çalıştı. Hırsızın bu yalvararak kendisini acındırmaya çalıştığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.