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Esenler’de vatandaşlar hırsızı yakaladı suçunu itiraf ettirdi

İLGİNÇ HABERLER | 30.12.2017 12:01 | Son Güncelleme 4 saat önce

Esenler’de yolda ilerlediği sırada cep telefonunu çalan hırsızı fark eden bir kişi, polis taklidi yaparak hırsızı yakaladı. Cep telefonunu geri alan vatandaş, sonrasında ise telefonun kamerasıyla hırsızı kaydederek suçunu itiraf ettirdi.

Esenler’de bir mahalleye dadanan hırsız, vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakinlerinden iki kişi yolda gittikleri sırada hırsızı tanıyarak kısa bir süre takip etti. Hırsızın elinde telefonunu gören vatandaş, polis taklidi yaparak şüpheliyi yakaladı. Taklit yapan iki kişi, polis merkezine gidiyoruz diyerek otomobile aldıkları hırsıza suçunu itiraf ettirdi. Sahte gözyaşı döken hırsız ‘Sürekli yaptığım bir şey değil ne olur affet beni abi, çok pişmanım. GBT’me bakın sürekli yapmıyorum. Özür dilerim abi beni affet ellerinden öperim’ diyerek kendisini acındırmaya çalıştı. Hırsızın bu yalvararak kendisini acındırmaya çalıştığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Esenler

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bütün videoyu bulanık yapmışsınız ne adamın yüzü gözüküyor ne yakalayanın, en sonda kimlik fotoğrafı ise açık. Madem görünmesin istiyorsunuz onu da yapın, yok görünsün diyorsanız o zaman videonun kalanı niye bulanık ? Çok başarılı iş hakikaten. Ha, arkadaşları tebrik ediyorum o ayrı. Ama bıraktık diyorlar, polise teslim edilmeliydi şahsi fikrim.
ya siz hırsızdan daha büyük bir suç işlediğinizin farkında değilsiniz herhalde? Ne demek polis taklidi!!! adam size sorsa kimliğinizi sizinde foyanız ortaya çıkar. Hırsız sizden şikayetçi olsa ondan fazla ceza alacağınızı bilmiyormusunuz? nasıl bir millet olduk yaa?
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