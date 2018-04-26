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Eşi dans gösterisine gelmeyince tek başına dans etti

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Antalya'da 23 Nisan gösterisinde eşi dans gösterisine dans edeceği eşi gelmeyince tek başına dans eden çocuk sosyal medyayı salladı.

Antalya'da Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan için hazırladıkları gösteride, eşi gelmeyince sahnede tek başına dans performansı sergileyen çocuk izleyenleri gülümsetti.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan dans gösterisi Antalya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bayan öğretmelerden biri eşlik etmeyi düşünseydi daha güzel olurdu.
nerede centilmen bayanlar ufaklık yalnız
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