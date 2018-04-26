Eşi dans gösterisine gelmeyince tek başına dans etti

Antalya'da Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan için hazırladıkları gösteride, eşi gelmeyince sahnede tek başına dans performansı sergileyen çocuk izleyenleri gülümsetti.
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