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Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Eşinden şüphelendi yatak odasına kamera koydu. Eşinden şüphelenen adam, yatak odasına gizli kamera yerleştirdi ve şüphesinde haklı olduğunu ortaya çıkardı.

Karısından şüphelenen koca eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Şüphesinde haklı olduğunu gösteren adam, karısının sürekli olarak bebeklerine işkence yaptığını gördü.

Söz konusu görüntülerde kadının küçük çocuğa uyguladığı şiddet görülüyor. Nerede çekildiği bilinmeyen bu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

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