Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Karısından şüphelenen koca eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Şüphesinde haklı olduğunu gösteren adam, karısının sürekli olarak bebeklerine işkence yaptığını gördü.

Söz konusu görüntülerde kadının küçük çocuğa uyguladığı şiddet görülüyor. Nerede çekildiği bilinmeyen bu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.