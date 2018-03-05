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Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Almanya'ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

Almanya'ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi.

Adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi. 41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı. Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.

Katil koca, kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı. Çiftin küçük kızının, babasının annesini öldürdüğünü polise bildirdiği belirtildi.Abu Marwan, videoda kocalarını kızdıran tüm kadınların sonlarının böyle olacağını ve Facebook'ta videoyu gören herkesten bunu paylaşmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Abu Marwan facebook canlı yayın cinayet

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Suriyede kalıp gebereydin daha hayırlı olurdu adi mahlukat size insanlık yapıp ülkesine alanda kabahat
Adam olsan zaten ülkeni savunurdun adam olsan o hanım senden kacmazdi
Ortadoğu ve Arap yarımadası medeniyetin doğduğu ve battığı yer olacak bu gidişle
Videonun sonundaki altyazıda adam kocalarını kızdıran değil "aldatan" kadınların sonu böyle olur diyor. Boşamak yerine yediği halta bak. Şimdi çeksin cezasını.
İnsan değilsin ki ne diyim ben sana
İnsanlık bitmiş Allah böyle sınama sın kimseyi aldatmayı ve aldatılmayı göstermesin,hiç evlenmedim ama evleneceğim yüce ALLAH hayırlı iffetli namuslu anaç bu dünya da ve ahiret de yanım da olacak kızı bahşetsin AMİN .
bu arada adam videoda kocasını kızdıran değil kocasını altadan kadınların sonunun böyle olacağını söylüyor tabi bu üzücü sonucu değiştirmez fakat yanlış bilgilendirme açısından söyledim.
@married_strawberry_2018 kardeş ALlah kimseyi bunla sınamasın ama aldattıysa boşa siktir et gitsin Allah kimseyi düşmanı mı bile bunla sınmasın sonucta insanız ne yapacagımız belli olmaz cinnet saniyelik bi durum :(
Bu kadınlar insanı insanlıktan çıkarır adama da hak vermek lazım sizin 2 çocuğunuz olsa eşiniz yurt dışına bir başka kocayla kaçsa ve çocuklarını da alıp gitse siz ne hissederdiniz. Bence böyle kadınlar insan değil .
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