Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

Almanya'ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi.

Adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi. 41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı. Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.

Katil koca, kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı. Çiftin küçük kızının, babasının annesini öldürdüğünü polise bildirdiği belirtildi.Abu Marwan, videoda kocalarını kızdıran tüm kadınların sonlarının böyle olacağını ve Facebook'ta videoyu gören herkesten bunu paylaşmalarını istedi.