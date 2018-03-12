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Eşinin telefon bağımlılığına kızan kadından acımasız şaka

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 11:01 | Son Güncelleme

Eşinin telefon bağımlılığına kızan kadından acımasız şaka.

Eşinin telefon bağımlılığına kızan kadın, fare tuzağı yapıştırıcılı kartonu adamın suratına yapıştırdı. Acımasızca bir şaka yapan kadın, o anları da kameraya kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
şaka telefon bağımlılığı kadın

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