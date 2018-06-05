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Eski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Tayland'da eski sevgilisiyle yeniden barışmak isteyen adam reddedilince genç kadını silahla vurarak öldürdü.

Tayland'da eski sevgilisini vurduktan sonra silahı kendi ağzına dayayan adam intihar girişiminde bulundu. 24 yaşındaki katil Pukkapong Chittarom yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 21 yaşındaki Natchareeya Thaprajit isimli kadın hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND eski sevgili cinayet

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