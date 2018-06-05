Eski sevgilisini sokak ortasında böyle öldürdü

Tayland'da eski sevgilisini vurduktan sonra silahı kendi ağzına dayayan adam intihar girişiminde bulundu. 24 yaşındaki katil Pukkapong Chittarom yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 21 yaşındaki Natchareeya Thaprajit isimli kadın hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

