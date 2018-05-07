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Etek altı videosu çeken sapık suçüstü yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

Singapur'da bir tren istasyonun yürüyen merdivenlerinde telefonu ile kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık suç üstü yakalanıp tutuklandı.

Fitri Hakim isimli yolcu, trene binmek için merdivenlerden çıkan kadının arkasında durup cüzdanı ile gizlemeye çalıştığı telefonu ile etek altı görüntülerini çeken 27 yaşındaki sapığı görüntüledi.

Fitri, olayı polise bildirdi. Sapık iddiaları yalanlayınca kendisine çektiği videoları gösterdi. Polis, sapığın telefonunda bir çok kadına ait etek altı görüntüler buldu. Polis merkezine götürülen sapık tutuklandı.

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Etek Altı Singapur fitri hakim

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