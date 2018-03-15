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Ev sahibi duvardan çıkan pitonu görünce neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Tayland'ın Başkenti Bangkok'ta duvardan garip sesler geldiğini duyan şahıs, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Sesin bir yılana ait olduğunu anlayan ev sahibi, çekiçle alçı levhayı kırmaya başladı. Bu arada ekiplere de haber verildi. Eve gelen ekipler, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki piton bir demir parçasıyla saklandığı yerden çıkardı. Yağmurdan korunmak için duvardaki bir boşluktan içeri girdiği düşünülen yılan, çuvala konuldu ve ardından doğaya salındı.

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piton duvar TAYLAND

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