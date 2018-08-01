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Evde şarj edilen elektrikli kaykay patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Salonda şarja takılan elektronik kaykaydan çıkan duman tüm evi sardı. Ardından da elektronik alet bomba gibi patladı.

Pekin'de yaşanan olayda, baba-kız ve evin köpeği salonda olduğu sırada şarj olan scooter bir anda arıza vererek dumanlar çıkarmaya başladı. Baba duruma müdahale etmek için scooterın şarj kablosunu prizden çıkardı ancak dumanlar çıkarmaya başlayan alet bomba gibi patladı. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
kaykay Scooter Pekin

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