Evde şarj edilen elektrikli kaykay patladı

Pekin'de yaşanan olayda, baba-kız ve evin köpeği salonda olduğu sırada şarj olan scooter bir anda arıza vererek dumanlar çıkarmaya başladı. Baba duruma müdahale etmek için scooterın şarj kablosunu prizden çıkardı ancak dumanlar çıkarmaya başlayan alet bomba gibi patladı. İşte o anlar...



PARTNER Herkes orada buluştu