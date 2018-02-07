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Evde yalnız bırakılan köpek yangına neden oldu

İLGİNÇ HABERLER | 07.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

Evde yalnız olan köpek, bırakılan kreplerden yemek isterken yanlışlıkla ocağın alev almasına neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Evde yalnız olan köpek, bırakılan kreplerden yemek isterken yanlışlıkla ocağın alev almasına neden oldu.

Ocağın üzerinde oluşan alevler kısa bir süre sonra küçük çaplı bir yangına neden oldu. Ev sahiplerinin o sırada uzakta olduklarının bilgisinin verildiği olayda olay yerine gelen ekipler, oluşan yangını büyümeden söndürdü.

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köpek yangın

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