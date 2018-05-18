Eve döndüğünde gördüklerine inanamadı

Çocuklarını kısa bir süre yalnız bırakan anne, eve geri döndüğünde gördüklerine inanamadı. Evde yalnız bırakılan çocuklar, tam manasıyla evi altına üstüne getirmişler. İşte annenin eve döndüğünde yaşadığı dram...
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