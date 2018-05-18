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Eve döndüğünde gördüklerine inanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Çocuklarını evde yalnız bırakan annenin eve döndüğünde gördükleri karşısında hayrete düştüğü anlar...

Çocuklarını kısa bir süre yalnız bırakan anne, eve geri döndüğünde gördüklerine inanamadı. Evde yalnız bırakılan çocuklar, tam manasıyla evi altına üstüne getirmişler. İşte annenin eve döndüğünde yaşadığı dram...

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Anahtar Kelimeler:
çocuk anne ev

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