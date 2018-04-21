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Eve kamera yerleştirdi, görüntüler çileden çıkardı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Çin'de 3 buçuk saat boyunca 77 yaşındaki yaşlı adamı döven bakıcı, yerleştirilen gizli kamera ile yakalandı.

Çin'de Liaoning eyaletinde hasta olan babası için bir bakıcıyı işe alan adam, şok görüntüleri izleyince dehşete düştü. 77 yaşında beyin felci geçiren hasta adamın oğlu, babasına bakılması için tuttuğu bakıcının davranışlarından şüphelendi. Bakıcının davranışlarını öğrenmek için eve yerleştirdiği gizli kamera görüntülerini telefonundan canlı izleyen adam gözlerine inanamadı.

EVE KAMERA YERLEŞTİRDİ

Adam çalıştığı için, beyin felci geçiren ve kendi başına yaşayan babası için hastalık sürecinden kısa süre sonra bakıcı tuttu. 8 aydır aynı evde bu işi yapan Qui adlı bakıcı için "bir şikayette bulunursam ya da kelime daha söylersem daha fazla tokat atar" diyen babasının bu sözleri oğlunun şüphesini güçlendirdi. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren adam, görüntüleri izlemeye başladı.

3 BUÇUK SAATTE TAM 57 TOKAT

İzlenen görüntülerde bakıcının 3 buçuk saat boyunca tam 57 defa babasına tokat attığını görünce çileden çıktı. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı adama defalarca tokat atan 55 yaşındaki bakıcı adam için, bu görüntülerin ardından şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bilgisi verildi. Geriye olaya ait bu skandal görüntüler kaldı.

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