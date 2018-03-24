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Evi darmaduman ettiler

İLGİNÇ HABERLER  | 24.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Yaramaz ufaklıklar evde buldukları ağır bir cisimle fayansları kırmışlar.

Yaramaz ufaklıklar anne-babalarının evde olmamalarını fırsat bilmiş olmalılar ki evde buldukları ağır bir cisimle fayansları kırmışlar. Peki siz salona girdiğinizde böyle bir manzarayla karşılaşsaydınız tepkiniz ne olurdu?

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Anahtar Kelimeler:
Salon fayans

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