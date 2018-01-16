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Evini aracında taşıdı... Eşyalarını yüklediği otomobili ile tehlike yolculuk kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 16.01.2018 11:53 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bursa'da bir şahıs, aracına kapasitesinden çok daha fazla eşya yükleyerek trafiğe çıktı. O anları ise başka bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu üzerinde trafiğe çıkan bir araç, görenleri şaşkına uğrattı. Evinin tüm eşyalarını adeta araca sığdıran sürücü, uzun süre bu şekilde yol aldı.

Aracın üstüne yüklenen eşyaların hiçbir önlem alınmadan taşındığı o anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Taşıma Osmangazi

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