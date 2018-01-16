Evini aracında taşıdı... Eşyalarını yüklediği otomobili ile tehlike yolculuk kamerada

Merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu üzerinde trafiğe çıkan bir araç, görenleri şaşkına uğrattı. Evinin tüm eşyalarını adeta araca sığdıran sürücü, uzun süre bu şekilde yol aldı.

Aracın üstüne yüklenen eşyaların hiçbir önlem alınmadan taşındığı o anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.