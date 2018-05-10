Evinin arka bahçesindeki volkanik püskürmeyi görüntüledi

Hawai'de geçen hafta patlayan Kilauea volkanı halen yüzlerce evi tehdit ediyor. 2 bine yakın kişi bölgedeki volkanik püskürmeler ve lav akıntısı nedeniyle tahliye edildi.

Tahliye edilen bölge sakinlerinden biri olan Keith Brock, evcil hayvanı için evine geri döndüğünde ise "inanılmaz" bir manzara ile karşılaştı. Arka bahçesindeki "lav çeşmesini" görüntüleyen Brock, bu anları "inanmanız için kendi gözlerinizle görmeniz gerek" diyerek paylaştı.

Kilauea volkanının etki alanı içindeki bölgede halen lav akıntısı ve volkanik püskürmeler devam ediyor.

