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Evli adamı baştan çıkarmaya çalıştılar

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 08:42 | Son Güncelleme

Evli adamı baştan çıkarmaya çalıştılar ama...

Çin'de kaydedilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler izleyenleri güldürdü. Evli Çinli adamı baştan çıkarmaya çalışan turistlerin teklifini adam reddediyor. İşte o video.

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çin kadın adam

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