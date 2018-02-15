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Evlilik teklifi reddedilen genç adam hayatının şokunu yaşadı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2018 15:43 | Son Güncelleme

Aşık bir genç adam, Paseo de la Fe meydanında, herkesin gözü önünde kız arkadaşına evlenme teklif etti. Sürpriz bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, beklenenin aksine sürpriz bir ‘hayır’ yanıtı aldı.

Ne yazık ki her aşk mutlu sonla bitmiyor... Aşık bir genç adam, Meksika’nın Monterrey şehrine bağlı Paseo de la Fe meydanında, herkesin gözü önünde kız arkadaşına evlenme teklif etti. Sürpriz bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, beklenenin aksine sürpriz bir ‘hayır’ yanıtı aldı. Teklifi ilk duyduğu anda şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, hayretle ağzını kapadı ve sonrasında kafasını iki yana sallayarak ‘Hayır’ yanıtını verdi. Erkek arkadaşının evlenme teklifini reddeden genç kadın, elindeki çiçekleri de yere bırakarak bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

Elinde bir yüzükle dizlerinin üzerinde kız arkadaşına evlilik teklifi eden ve herkesin içinde reddedilen genç adamın dramı ise yürekleri dağladı. Yaşanan trajik anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler internette 700 binden fazla kez izlendi. Dizlerinin üzerinde kalakalan genç adamın yardımına ise çevredekiler koştu ve ona teselli verdi. Genç kadın ‘Hayır’ yanıtı verdiği sırada ise çevredekilerin “Çok acımasızca” diye bağırdığı duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika evlilik teklifi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Herkesin önünde şov yaparsan herkesin önünde böyle rezil olursun. Özel duygular, duygusal anlar şov malzemesi olmamalı.
SAÇMALIK
uyarlama
bu evlilik teklifini bu ve benzeri şekilde yapanların hepsi aptal bence.
SENERYO OLSA GEREK.
baydı...
KADINI ALLAH KURTARMIŞ. BÖYLE MANYAKLARLA EVLENİLMEZ.
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