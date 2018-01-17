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Evlilik teklifini bu defa adam reddetti

İLGİNÇ HABERLER | 17.01.2018 11:14 | Son Güncelleme 8 saat önce

AVM'nin orta yerinde sevdiği adama diz çökerek evlenme teklif eden genç kadın, olumsuz cevap alınca dünyası başına yıkıldı. Nijerya'da alışveriş merkezinde bulunan bir kişi tarafından çekilen video sosyal medyada yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya evlilik teklifi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zaten bende olsam kabul etmezdim baksana ayakabıya kızın giyimine para yetişmezz :) adam akıllımış
Adam haklı böyle kadını kimse istemez
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