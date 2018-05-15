Evlilik teklifinin ortasında pantolonunu indirip idrarını yaptı

33 yaşındaki Kevin Przytula, 27 yaşındaki Allyssa Anter'e romantik bir evlilik teklifi için her şeyi düşünmüş ve 'o an' geldiğinde dizleri üzerine çökerek teklifini yapmıştı. Ancak hesaba katmadığı, daha doğrusu hesaba asla katamayacağı şey ise Allyssa'nın ufak oğluydu. Kevin tam evlilik teklifini yaptığı sırada 3 yaşındaki ufaklık pantolonunu indirerek sokağa idrarını yapmaya başladı. İşte o anlar...

