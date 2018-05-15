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Evlilik teklifinin ortasında pantolonunu indirip idrarını yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2018 19:05 | Son Güncelleme

Kevin Przytula, Allyssa Anter'e romantik bir evlilik teklifi için her şeyi düşünmüş ve evlilik teklifini yaptığı sırada ufak çocuk pantolonu indirerek idrarını yapmaya başladı.

33 yaşındaki Kevin Przytula, 27 yaşındaki Allyssa Anter'e romantik bir evlilik teklifi için her şeyi düşünmüş ve 'o an' geldiğinde dizleri üzerine çökerek teklifini yapmıştı. Ancak hesaba katmadığı, daha doğrusu hesaba asla katamayacağı şey ise Allyssa'nın ufak oğluydu. Kevin tam evlilik teklifini yaptığı sırada 3 yaşındaki ufaklık pantolonunu indirerek sokağa idrarını yapmaya başladı. İşte o anlar...

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Evlilik teklifinin ortasında pantolonunu indirip idrarını yaptıEvlilik teklifinin ortasında pantolonunu indirip idrarını yaptı
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Anahtar Kelimeler:
Allyssa Anter Kevin Przytula

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