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Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü, şehri aydınlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

Fransa'da hafta başında etkili olan şiddetli yağışla birlikte Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne düşen yıldırım kenti aydınlattı.

Hafta başında Fransa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ile birlikte çok sayıda yıldırım düştü. Başkent kentin sembolü olan Eyfel Kulesi de şiddetli yağış ve yıldırımdan nasibini aldı. Kuleye düşen yıldırımlar şehri aydınlatırken bu anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Öte yandan Salı günü yaklaşık 70 bin yıldırımın düştüğü kaydedildi. Şiddetli yağış nedeniyle metro sular altında kalmış ve kapatılmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eyfel Kulesi Yıldırım

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