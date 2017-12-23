Eyüpsultan'da özel halk otobüsü ve kamyonetin kaza anı güvenlik kamerasında

Eyüpsultan’da hızlı bir şekilde kavşağa giren özel halk otobüsü ve kamyonet çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsünün camı buz gibi dağılırken, kamyonet ise yola savruldu. İçinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü şoförünün ani fren yapmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, yolcuların yürekleri ağzına geldi.
Yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, İki aracında aynı anda yola girdiği ve çarpıştığı görülüyor. Kamyonet yolda savrulurken otobüsün ön kaportası ve camı dağılıyor.
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