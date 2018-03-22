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Facebook'ta canlı yayınladı! Etlerini kesip böyle yedirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 16:21 | Son Güncelleme

Letonya'da düzenlenen ve Facebook'tan canlı yayınlanan gösteride, gıda kaynakları tükenirse olabileceklere dikkat çekmek için iki kişinin sırtından kesilen et pişirilerek iki gönüllüye yedirildi.

Facebook canlı yayınında iki gönüllünün vücudundan et parçası kesip pişiren, daha sonra ise etleri kendilerine yediren şef ile ilgili polis harekete geçti. Bir erkek diğeri kadın iki gönüllüden et dilimleyen yamyam aşçı polis tarafından aranıyor.

ASLINDA SANAT PERFORMANSI

Letonya'nın başkenti Riga'da bir müzede filme alınan anlar sanatçı Arturs Bērziņš tarafından yönetildi. İnternette yayını izleyen bazı seyirciler tarafından şikayetler alan gösterinin 6 Mart'ta düzenlendiği öğrenildi.

NEŞTER İLE KESİP PİŞİRDİ

Neşter kullanarak iki kişinin sırtından birer parça et kesen adam, bu işlemi yaparken herhangi bir anestezi yöntemi de kullanmadı. Daha sonra etler tavada pişiren adam bunu gönüllülere servis etti.

KÜRESEL GIDA KAYNAKLARININ TÜKENİŞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

"Eschatology" adı verilen gösterinin amacının, küresel gıda kaynakları tükenirse insanlığa ne olacağını vurgulamak olduğu söylendi. Gösteri, insanların yok olma tehlikesi ile karşılaşmaları halinde yamyamlığa başvurmak zorunda kalacaklarını anlatıyor.

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Facebook Letonya canlı yayın insan eti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
avrupaya gidicem büyüyünce avrupa çok medeni
herşeyy fenomen olmak için facenin pirestişi düşünce tabii olaylar olaylar
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