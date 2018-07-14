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Faciadan şans eseri kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2018 12:57 | Son Güncelleme

Rusya'da meydana gelen olayda bir araç patladı. Arabanın yanından geçen bir kadın şans eseri kurtuldu. İşte o anlar...

Rusya'nın Krasnodar kentinde patlama meydana geldi. Park halindeki eski bir otomobilin gaz dolum tankı, çevrede insanların geçtiği sırada büyük bir basınç ile böyle patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya krasnodar patlama

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