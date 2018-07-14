Faciadan şans eseri kurtuldu

Rusya'nın Krasnodar kentinde patlama meydana geldi. Park halindeki eski bir otomobilin gaz dolum tankı, çevrede insanların geçtiği sırada büyük bir basınç ile böyle patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



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