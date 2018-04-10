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Facianın eşiğinden dönüldü

İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2018 22:59 | Son Güncelleme

Otobüsü düzeltmek için direksiyon başına geçen adam, yanlışlıkla ileri vitese takıp gaza basınca olanlar oldu.

Askıda kalan otobüsü düzeltmek için direksiyon başına geçen adam, geri vites yerine yanlışlıkla ileri vitese takıp gaza basınca olanlar oldu! İşte adamın otobüsü uçuruma sürdüğü o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS Kaza

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