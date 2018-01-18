HABER

Facianın eşiğinden dönüldü! O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 18.01.2018 16:59 | Son Güncelleme 2 saat önce

.

Devrilen tonlarca moloz yüklü kamyondan mucize kurtuluş anı saniye saniye kameralara böyle yansıdı. Çin'in Yunnan kentinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne seriyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Kaza moloz

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Diğer Haberler
Sarhoş kadın uçağı birbirine kattı

Sarhoş kadın uçağı birbirine kattı

Havada defalarca takla attı! Korkunç kaza kamerada

Havada defalarca takla attı! Korkunç kaza kamerada

Okulda dehşete düşüren görüntü! Kırbaçlayarak dövdü

Okulda dehşete düşüren görüntü! Kırbaçlayarak dövdü

Sosyal medyayı sallayan Mehmetçik

Sosyal medyayı sallayan Mehmetçik

Elektrik direğinin tepesine tırmanıp barfiks çekti

Elektrik direğinin tepesine tırmanıp barfiks çekti

Tabaktaki balık birden canlandı

Tabaktaki balık birden canlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.