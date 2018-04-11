Farenin kedi ve kargayla mücadelesi

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı önünde sabah saatlerinde ortaya çıkan bir farenin karşılaştığı kedi ve kargayla mücadelesi görenlerin dikkatini çekti. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda bir süre mücadele ettiği kediyi uzaklaştırmayı başaran fare, daha sonra ortaya çıkan ve kendisine saldırmak isteyen kargayla da zorlu bir mücadeleye girişti.

Kediye de kargaya da av olmayan fare, iki mücadeleden de galip çıktı. (AA)