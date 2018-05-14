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Farenin yaptığı hareket şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Bir kedinin sahibiyle fare yakalama operasyonunda farenin yaptığı hareket şaşkına çevirdi. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntü viral oldu.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri şaşırttı. Görüntülerde fareyi kovalayan bir adam ve kedi onu köşeye sıkıştırıyor. Ancak köşeye sıkışan fareden beklenmedik bir hareket geliyor.

Kedinin bakışları arasında su giderinin kapağını açan fare kendini oradan içeri atıyor. Kedinin ne olduğunu anlamaya çalışan bakışları arasında zeki fare kayıplara karışırken, o anları görüntüleyen adam da şaşırıyor.

Görüntüyü ilginç yapan nokta, farenin su gider kapağını açmayı nasıl düşündüğü oldu ve çok sayıda düşünce paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi çeşitli yorumlar geldi. İşte o video.

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Anahtar Kelimeler:
fare kedi Kovalama

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