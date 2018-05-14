Farenin yaptığı hareket şaşkına çevirdi

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri şaşırttı. Görüntülerde fareyi kovalayan bir adam ve kedi onu köşeye sıkıştırıyor. Ancak köşeye sıkışan fareden beklenmedik bir hareket geliyor.

Kedinin bakışları arasında su giderinin kapağını açan fare kendini oradan içeri atıyor. Kedinin ne olduğunu anlamaya çalışan bakışları arasında zeki fare kayıplara karışırken, o anları görüntüleyen adam da şaşırıyor.

Görüntüyü ilginç yapan nokta, farenin su gider kapağını açmayı nasıl düşündüğü oldu ve çok sayıda düşünce paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi çeşitli yorumlar geldi. İşte o video.

