Faytona bağlı at bir anda yere yığıldı

Olay, Anadolu Üniversitesi tramvay durağı yanında yaşandı. Yaz aylarında Eskişehir'de insanları gezdirmek için kullanılan faytonlardan birisi, hareket halindeyken aniden atın birisinin yere yığılmasıyla durdu. O sırada faytonda bulunan 4 kişi inip kalan yoluna yürüyerek devam ederken, atın tam olarak neden yere yığıldığı öğrenilemedi. Bir çok hayvansever tarafından sosyal medya üzerinden tepki gösterilen olayda, atın üzerindeki yaralar da dikkatlerden kaçmadı. Atın yorgunluktan, sıcaktan ya da hastalıktan yere yığıldığını düşünen hayvanseverler, nal ile asfaltta atların zorlandığını da belirttiler. Sebep ne olursa olsun, olayın arkasında olacaklarını ve önümüzdeki günlerde ciddi bir tepki ortaya koyacaklarını söyleyen hayvansever, şehir merkezindeki bu durumun sonlanmasının gerektiğini ifade ettiler. Öte yandan bir vatandaş tarafından yere düşen atın kaldırılma anı çekildi. Görüntülerde,zorlansa da sahibinin yardımıyla ayağa kalkıp yoluna devam eden at yer alıyor.



