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Feci kaza böyle görüntülendi! Motosiklet paramparça oldu

İLGİNÇ HABERLER | 27.12.2017 21:49 | Son Güncelleme 6 saat önce

Çin'de yaşanan kazada, karşı taraftan gelen motosiklet diğer yönden gelen otomobil ile feci şekilde çarpıştı. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Motosiklet çin otomobil Kaza

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