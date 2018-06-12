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Feci kaza! Kaldırımdaki yayalara çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

Rusya'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla gelen araç kaldırımda bekleyen 3 gence çarptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da hızla gelen bir araç kaldırımda bekleyen 3 gence çarptı. Hepsinin 18 yaşında olduğu açıklanan gençler aracın çarpmasıyla metrelerce uzağa fırladı. 3 genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Moskova Kaza

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