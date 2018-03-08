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Feci kaza kamerada! Ambulansa takla attırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senatoryum Caddesi üzerinde seyir halinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’ne hasta taşıyan Sinan Yılmaz yönetimindeki 06 FY 5450 plakalı ambulans kavşakta, 34 SG 5048 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada her iki sürücü ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedavileri yapılmak üzere Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Kaza Ankara Keçiören

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