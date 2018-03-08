Feci kaza kamerada! Ambulansa takla attırdı

Kaza, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senatoryum Caddesi üzerinde seyir halinde Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’ne hasta taşıyan Sinan Yılmaz yönetimindeki 06 FY 5450 plakalı ambulans kavşakta, 34 SG 5048 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada her iki sürücü ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedavileri yapılmak üzere Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.