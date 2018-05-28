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Feci kaza kamerada! İki motor kafa kafaya böyle çarpıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.05.2018 20:13 | Son Güncelleme

Hızla gelen iki motor sürücüsü frene basamayınca kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Hindistan'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla birbirlerine doğru gelen iki motorcu frene basamayınca kafa kafaya çarpışıyorlar. İkisi de kendilerini önce havada sonra yerde buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza

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