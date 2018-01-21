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Feci kaza kamerada! Metrelerce uçtu

İLGİNÇ HABERLER | 21.01.2018 18:25 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Vietnam’da aşırı süratli motosiklet, kavşakta otomobile çarptı. Feci kazada metrelerce uçan adam, ağır şekilde yaralandı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle havaya uçtu ve sert biçimde yere düştü. Feci kazada motosiklet paramparça olurken, otomobilde de hasar oluştu. Ağır şekilde yaralanan şahıssa, hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları da anbean bir aracın kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam motosiklet kazası

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