Feci kaza kamerada! Metrelerce uçtu

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle havaya uçtu ve sert biçimde yere düştü. Feci kazada motosiklet paramparça olurken, otomobilde de hasar oluştu. Ağır şekilde yaralanan şahıssa, hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları da anbean bir aracın kamerasına yansıdı.
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