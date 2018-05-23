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Feci kaza saniye saniye kamerada!

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 18:14 | Son Güncelleme

Ukrayna'da meydana gelen trafik kazasında, camdan fırlayan sürücü kalkıp kendini kaldırıma böyle attı.

Ukrayna'nın Kolomyia kentinde meydana gelen trafik kazasında, camdan fırlayan sürücü daha aracı savrulurken ayağa kalkıp kendini kaldırıma attı. Güvenlik kamerası feci kazayı böyle kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Kaza

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