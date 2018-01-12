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Felaketi adeta fırsata çevirdi

İLGİNÇ HABERLER | 12.01.2018 20:21 | Son Güncelleme 9 saat önce

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde yolda sel sularına kapılan bir araç, hiçbir şey olmamış gibi yolda ilerliyor. Farlar ve silecekleri açık şekilde virajı sel sularıyla kusursuz dönen araç, sosyal medyada viral oldu. 'Felaketlerden nasıl yararlanılır' yorumlarıyla paylaşıldı.

Ancak bu görüntü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan sel felaketinin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel araç

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