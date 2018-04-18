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Fenomen İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Fenomen İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi.

Çektiği şelale videosu ile bir anda üne kavuşan İsa Sezeroğlu'ndan yeni video.

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fenomen isa sezeroğlu

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