Feribotta patlama oldu, yolcular denize savruldu

Meksika'da bir feribotta meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu. O anlara ait görüntülerin yayınlanmasıyla da olayın boyutu ortaya çıktı.

Feribot iskelede durduğu sırada patlama meydana geldi. Bu görüntülerle paylaşılan verilen bilgiliere göre patlamanın etkisiyle 18 kişi denize ve iskeleye savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kameralarına böyle kaydedildi.