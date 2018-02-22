Feribotta patlama oldu, yolcular denize savruldu

Meksika'da bir feribotta meydana gelen patlama büyük paniğe neden oldu. O anlara ait görüntülerin yayınlanmasıyla da olayın boyutu ortaya çıktı.
Feribot iskelede durduğu sırada patlama meydana geldi. Bu görüntülerle paylaşılan verilen bilgiliere göre patlamanın etkisiyle 18 kişi denize ve iskeleye savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken o anlar güvenlik kameralarına böyle kaydedildi.
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması
Liseli kıza korkunç şantaj!
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum