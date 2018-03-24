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Fillerin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.03.2018 17:59 | Son Güncelleme

Bir filin doğum yaptığı sırada bölgede olan turistler muhteşem bir ana tanıklık ettiler.

Bir filin doğum yaptığı sırada bölgede olan turistler muhteşem bir ana tanıklık ediyor. Fillerin, yeni doğan bir yavruyu çevredeki turistlerden koruma içgüdüsüyle etrafında set oluşturduğu muhteşem görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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fil turist yavru fil

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