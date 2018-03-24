Fillerin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Bir filin doğum yaptığı sırada bölgede olan turistler muhteşem bir ana tanıklık ediyor. Fillerin, yeni doğan bir yavruyu çevredeki turistlerden koruma içgüdüsüyle etrafında set oluşturduğu muhteşem görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.