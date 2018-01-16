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Film değil gerçek! Alevlerin içinden böyle kurtardılar

İLGİNÇ HABERLER | 16.01.2018 15:47 | Son Güncelleme 18 dakika önce

ABD’de bir binada çıkan yangında, bir itfaiye eri çocuğu acil müdahale için başka bir itfaiye erine fırlattı.

ABD’nin Georgia eyaletinde bir binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekibinin binadakileri kurtarma çalışmalarıysa böyle görüntülendi. Görüntülerde, uzatılan merdivenle üçüncü kattan inen 2 kişi ve kendinden geçmiş bir çocuğun acil müdahale için itfaiye erine fırlatılışı görüyor. Neyse ki itfaiye eri çocuğu tutuyor ve hemen sağlık ekibine yetiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın ABD Çocuk itfaiye

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